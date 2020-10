This is Us: fotos da 5ª temporada marcam reunião do trio (PREVIEW)

Com a estreia da 5ª temporada de This is Us marcada para a próxima terça-feira (27) na televisão americana, os fãs da série puderam saborear um pouquinho do que vem pela frente depois da NBC liberar algumas fotos do preview do primeiro episódio.

(Fonte: NBC/Divulgação)Fonte: NBC/Divulgação

Por possuir uma duração estendida, o novo capítulo será dividido em duas partes intituladas de “Forty: Part 1” e “Forty: Part 2”, que celebrarão os aniversários de 40 anos do trio Kevin (Justin Hartley), Kate (Chrissy Metz) e Randall (Sterling K. Brown).

Reunião de família tensa

(Fonte: NBC/Divulgação)Fonte: NBC/Divulgação

As imagens divulgadas pela emissora mostram o retorno de alguns dos personagens favoritos dos fãs da série e também a reunião tensa dos irmãos em conflito Kevin e Randall na cabana da família, que terão que aprender a lidar com os conflitos gerados após o diagnóstico de Alzheimer da sua mãe, Rebecca.

Kevin também se prepara para um novo capítulo na sua vida, visto que sua esposa Madison (Caitlin Thompson) está gravida e o casal encontra-se animado com a perspectiva de se tornarem pais em um futuro próximo.

(Fonte: NBC/Divulgação)Fonte: NBC/Divulgação

A 5ª temporada de This is Us também abordará alguns tópicos em evidência na sociedade atualmente, como a pandemia do novo coronavírus e os protestos contra a injustiça racial nos Estados Unidos.

Será que os irmãos conseguirão deixar seus problemas de lado para celebrar a data especial ou o clima vai esquentar entre os familiares? Como eles vão lidar com as mudanças no planeta?

Essas e mais respostas serão respondidas no início da próxima semana!