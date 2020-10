This Is Us: saiba tudo sobre a estreia da 5ª temporada da série (RECAP)

A 5ª temporada de This Is Us finalmente está entre nós! Uma das séries mais aclamadas fez seu retorno nesta terça-feira (28) e acompanhou os personagens enquanto eles entram na casa dos 40 anos de idade, tendo o coronavírus e a morte de George Floyd como background.

Os dois primeiros episódios são complementares, intitulados “Quarenta: Parte Um” e “Quarenta: Parte Dois”. Na estreia, revisitamos mais uma vez o passado para ver como ele impacta o presente.

Confira o recap completo a seguir!

Saiba mais sobre a estreia da 5ª temporada de This Is Us

Logo no começo, Kevin descobre sobre a gravidez de Madison. Ela está preocupada com a situação do planeta, mas Kevin afirma que o coronavírus (sim, esta nova temporada tem a pandemia como cenário) não é tão sério quanto eles imaginam. Porém, no mesmo momento, seu telefone começa a tocar e ambos descobrem que a situação é um pouco mais complicada do que parece.

Kevin compartilha a notícia da gravidez com Kate e Toby, felicíssimos com a novidade. Então, ele se encontra com Madison novamente e ela permite que Kevin fique em seu quarto de visitas. Os dois começam a se preparar para a quarentena. Em seguida, ela sugere uma viagem para visitar Rebecca, já que seu julgamento foi cancelado por conta da covid-19.

Os dois, Toby e Jack, começam a viagem e chegam a tempo de comemorar o aniversário de 40 anos dos “Grande Trio”, como são chamados em This Is Us.

Enquanto isso, Randall e sua família também estão preocupados com o vírus. Beth, em particular, está mais preocupada, já que Tom Hanks, seu ator favorito, teve o diagnóstico positivo. Durante uma conversa, Beth aproveita para falar sobre a gravidez de Madison e Randall e manda uma mensagem de texto para parabenizar seu irmão.

Outro grande destaque do episódio é o assassinato de George Floyd. Quando descobrem sobre a brutalidade, Beth e Randall discutem sobre quão horrível é a situação. Os dois se preocupam mais ainda quando veem o bebê Jack, Toby e Kate em uma das manifestações do movimento Black Lives Matter em Los Angeles.

Durante a festa surpresa de Randall, ele começa a refletir sobre como nunca teve o apoio de sua família e sempre precisou lutar contra o racismo sozinho, assistindo às notícias de violência racial sem ter com quem contar. Logo, mais uma vez temos a prova de que This Is Us é uma série extremamente atual e importante no nosso cenário social e político.

O próximo episódio da série será disponibilizado na próxima terça-feira (3). Fique de olho para saber mais!