Tiago Nunes diz que não sabia de problemas financeiros do Corinthians

Pouco menos de um mês após sua demissão no Corinthians, Tiago Nunes falou pela primeira vez sobre a saída do clube. Em entrevista para a ESPN, nesta terça-feira, o treinador, entre outros assuntos, falou sobre o desconhecimento da situação financeira do Alvinegro e dos jogadores de nível europeu que queria trazer para o time. Ele também revelou o arrependimento de ter dividido esforços em situações fora do gramado, enfraquecendo o fator campo.

– Não sabia das dificuldades financeiras. Teve o agravante da pandemia. Acabou dificultando muito o trabalho da direção, que se esforçou para trazê-los. Muitos foram oferecidos, mas precisávamos de nível europeu.

A reflexão veio com o questionamento sobre as dispensas de Ralf e Jadson, jogadores históricos do clube que não faziam parte dos planos do técnico. Para Tiago Nunes, ambos seriam úteis, mas utilidade seria muito pouco tanto para o Corinthians quanto para os atletas. Na cabeça dele, a prioridade buscar peças de ainda mais qualidade, mas acabou tendo de buscar dentro do Timão

– Claro que poderiam ser úteis. São atletas de qualidade. Com a bagagem que tem, poderiam ser úteis. Mas ser útil é pouco para o Corinthians. Pensava em jogadores para serem titulares do Corinthians, do Manchester City, Real Madrid, Flamengo… Ser útil é desrespeito com a carreira deles. Percebemos que tivemos buscar dentro do próprio Corinthians para sanar dificuldades. Como encarei a mudança de características de jogo, eles não iriam casar.

Ciente de que o Corinthians precisava de uma mudança, Tiago revelou que chegou a recusar jogadores que viriam para “compor elenco” para priorizar peças que viessem com status maior, como fez o Flamengo. No entanto, ele crê que acabou investindo esforços em coisas internas do clube e perdeu forças no que dizia respeito ao campo, o que ele classifica como um “erro crucial”.

– Jogadores como o Flamengo vinha fazendo contratações. Não aceitamos muitos que estavam em uma prateleira abaixo para buscar os maiores. Esperávamos maiores e recusamos alguns que poderiam fazer parte desse elenco. Queríamos algo a mais. Vim convicto que Corinthians precisava buscar uma mudança de ideia de jogo e aproveitar a base. Investimos em coisas internas do clube, comunicação, em vários departamentos para se comunicarem. Gastamos mais energia nisso do que na equipe. Isso foi um erro crucial mesmo. Investir na gestão mais do que dentro de campo. Quando divide energia, enfraquece. O lado de campo meu ficou prejudicado.

Atualmente sem clube, Tiago acredita que não voltará a treinar neste ano, mas afirma que o futebol é dinâmico, e comentou sobre sondagem de fora do país.

– Pouco provável que eu trabalhe nesse Brasileiro. É um moedor de treinadores. Bandeira para tudo, ser apedrejado e tudo mais. Pelas cobranças como são feitas. Recebi sondagens de fora do país. Até o final do Campeonato eu não devo trabalhar. Não vou cravar, porque futebol é dinâmico – concluiu.