Tiago Nunes fala pela 1ª vez sobre saída do Corinthians, comenta dispensas e diz que não sabia de problemas financeiros

Nesta terça-feira, o técnico Tiago Nunes participou com exclusividade do Futebol na Veia da ESPN e falou pela primeira vez sobre a saída do Corinthians.

“São coisas que não podem ser direcionadas a mim, tem que ser direcionadas à direção. O trabalho que a gente desenvolveu sempre foi muito transparente, cobramos quem tínhamos que cobrar, elogiamos quem tínhamos que elogiar. Fomos honestos”, disse.

“A gente tentou desde o início sempre pensar em primeiro lugar no clube, na continuidade do projeto. Tenho certeza que o resultado tem um peso fundamental para a decisão, é natural que aconteça. Entendemos que em um ano de tantas mudanças seria normal a oscilação de tantos resultados. Mas tenho certeza que esse projeto a longo prazo vai trazer bons frutos para o Corinthians”.

Tiago também falou pela primeira vez sobre as dispensas de Jadson e Ralf, tema que levantou muita polêmica logo na chegada do técnico ao clube alvinegro.

“A minha relação com os atletas sempre foi em altíssimo nível, muito profissional. Conversei individualmente com todos os atletas mais de uma vez. Acabou vindo para mim a responsabilidade da dispensa dos dois. Jadson e Ralf estavam em uma lista de 50 jogadores que a gente elegeu para discutir se teriam perfil técnico e físico para executar o que queríamos e decidimos que os dois não teriam”, comentou.

“Como eles foram comunicados dessa dispensa, não é o treinador que pega o telefone e liga para eles para avisar que foram dispensados. Isso é a diretoria que faz. Sei que gerou uma polêmica gigantesca a dispensa, mas em nenhum momento eu me senti desrespeitando os dois. Foi uma decisão técnica e conceitual.”

Tiago também revelou que não sabia dos problemas financeiros do clube quando acertou para ser técnico do Corinthians.

“Das dificuldades financeiras eu não sabia. Teve o agravante da pandemia que acabou dificultando muito os investimentos da direção. A direção se esforçou dentro do que pode para trazer o que solicitamos. Muitos jogadores foram oferecidos ao clube e demos muitas negativas porque acreditávamos que o Corinthians merecia jogadores de nível europeu, como o clube que era o maior expoente do Brasil nessa época, o Flamengo, havia feito”, disse.

“Dispensamos diversos jogadores esperando algo a mais, jogadores que vestiriam a camisa direto e que trariam algo a mais. Talvez esse tenha sido um erro crucial mesmo, durante muito tempo investir energia nos processos de gestão e deixando o campo um pouco de lado.”

Tiago Nunes durante jogo entre Corinthians e Botafogo, pelo Brasileirão Getty Images

