‘Tik Toker’ Mário visita Neymar após goleada do PSG e dupla faz graça em vídeos; assista!

O ‘Tik Toker’ Mário tirou onda nesta sexta-feira ao aparecer na plataforma ao lado de Neymar. O influenciador da plataforma de vídeos curtos apareceu em um stories no Instagram de Ney, que também gravou um vídeo para o ‘Tik Tok’ de Mário, que já tem 3,5 milhões de seguidores e mais de 42 milhões de curtidas em vídeos.

No vídeo de Neymar, o jogador aparece convidando o seguidor para um ‘rolê’ com a dupla. O tik toker aparece de surpresa o encontro que é o primeiro público após Neymar defender Mário, que passou por uma polêmica no programa ‘Pânico’, da rádio ‘Jovem Pan’. Na ocasião, o economista Samy Danna sugeriu que o influenciador ‘estudasse’.

No Tik Tok, Mário exalta os dois gols de Neymar, marcados na vitória de 6 a 1 do clube parisiense sobre o Angers, pelo campeonato francês. Veja o vídeo.