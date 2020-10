Timão tem seu terceiro pior início no Brasileirão por pontos corridos

Após 13 rodadas, o atual elenco do Corinthians tem o terceiro pior início do clube na história dos pontos do corridos do Campeonato Brasileiro, iniciada em 2003. Com apenas 14 pontos ganhos e 35,89% de aproveitamento, o Timão flerta com a zona de rebaixamento. A campanha apenas não é pior do que as das temporadas 2004 e 2006, quando o Alvinegro fez, respectivamente, 13 e 10 pontos no mesmo número de jogos.

Até aqui, o Corinthians soma três vitórias (Coritiba, Goiás e Bahia), cinco empates (Grêmio, Fortaleza, Botafogo, Atlético-GO e Red Bull Bragantino) e cinco derrotas (Atlético-MG, São Paulo, Palmeiras, Fluminense e Sport). A situação preocupa e cada vez mais o clube se aproxima do grupo dos quatro últimos colocados do Campeonato Brasileiro.

O pior início de campanha da história do clube é o da temporada 2006, quando o abatido elenco do Timão sofreu com a queda na Copa Libertadores daquele ano, contra o River Plate, e demorou a engrenar no Brasileirão. Naquele ano, em 39 pontos disputados, a equipe conseguiu somar apenas 10. No fim, o Alvinegro terminou o campeonato na 9ª colocação e garantiu vaga para a Copa Sul-Americana.

Em 2004, o Corinthians também não teve vida fácil em seus 13 primeiros jogos no Campeonato Brasileiro. Naquele ano, a equipe fez 13 pontos e flertou com a queda. No entanto, após a chegada de Tite – em sua primeira passagem pelo Alvinegro – a equipe engrenou e terminou a temporada com 74 pontos em 46 jogos. O Timão ficou em quinto, uma posição abaixo dos classificados para a Copa Libertadores.

Em 2007, ano em que o Corinthians fez sua pior campanha no Campeonato Brasileiro e acabou rebaixado para a Série B no ano seguinte, a equipe chegou encerrou a 13ª rodada com 15 pontos, um ponto a mais do que neste ano. No fim, o clube do Parque São Jorge somou 44 pontos e não conseguiu evitar o maior vexame de sua história.

Na próxima quarta, às 19h, o atual Corinthians tenta iniciar sua reabilitação no Campeonato Brasileiro. Em casa, na Neo Química Arena, Timão mede forças com o Santos. O clássico é válido pela 14ª rodada.