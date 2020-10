Time turco retoma tratativas com o Palmeiras, e zagueiro Vitor Hugo pode sair

O zagueiro Vitor Hugo pode deixar o Palmeiras para defender o Trabzonspor, da Turquia. As negociações entre o clube alviverde e a equipe estrangeira pelo defensor haviam esfriado, mas foram retomadas recentemente, com boas chances de desfecho positivo.

A princípio, o Palmeiras recebeu uma proposta de 4 milhões de euros e ainda teria direito a receber 20% do lucro de uma futura transferência de Vitor Hugo. O Trabzonspor recuou nos últimos dias, mas resolveu tentar novamente a contratação do zagueiro.

De volta ao Palmeiras, Vitor Hugo foi repatriado após defender a Fiorentina em julho de 2019 e assinou contrato válido por cinco temporadas com o clube alviverde. No entanto, o defensor de 29 anos de idade não conseguiu reeditar o sucesso de sua passagem anterior.

Atrapalhado por uma cirurgia na região inguinal, realizada no fim do ano passado, Vitor Hugo participou de apenas 10 dos 34 jogos do Palmeiras nesta temporada e foi campeão paulista. A concorrência aumentou com o deslocamento de Felipe Melo à zaga, que também conta com Gustavo Gomez, Luan e Emerson Santos.

Ganhador da Copa do Brasil 2015 e do Campeonato Brasileiro 2016, Vitor Hugo chegou a ser convocado para defender a Seleção Brasileira em sua primeira passagem. No total, o zagueiro acumula um retrospecto de 13 gols em 161 partidas com a camisa do Palmeiras.

Como o interesse do Trabzonspor havia esfriado, Vitor Hugo participou normalmente da recente goleada sobre o Bolívar na última rodada da Copa Libertadores. Às 19 horas (de Brasília) deste sábado, pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro, o time alviverde pega o Ceará, no Allianz Parque.