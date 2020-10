Times de Itália e Inglaterra se interessam por Rafinha Alcântara

O brasileiro Rafinha Alcântara, do Barcelona, tem mais dois clubes interessados em seu futebol. De acordo com informações do jornal “Mundo Deportivo”, o Torino, da Itália, e o West Ham, da Inglaterra, são as equipes que querem contar com o filho do tetracampeão mundial Mazinho.

Sem espaço com o técnico Ronald Koeman, o brasileiro pode deixar o Barcelona. Em seu último ano de contrato, o meio-campista ouviu do comandante holandês que o jogador está livre para procurar um novo clube.

No entanto, de acordo com o portal, Rafinha também pensa na possibilidade de ficar no clube e assinar de graça com outra equipe a partir de 1º de janeiro, quando fica livre para assinar um pré-contrato com uma nova equipe.

Caso se transfira para a Premier League, o jogador encontrará na Inglaterra seu irmão, o volante Thiago. O ex-jogador do Bayern acertou com o Liverpool, atual campeão inglês. Em caso de mudança para a Itália, será a segunda passagem pelo País da Bota, já que o brasileiro passou pela Inter de Milão, emprestado.