“Tinha convicção de que esse dia aconteceria”

Laércio foi apresentado de forma virtual pelo Santos na tarde desta terça-feira. O zagueiro assinou contrato até dezembro de 2021 e fez a estreia nos minutos finais da vitória por 2 a 1 sobre o Grêmio, no último domingo, na Vila Belmiro.

Destaque do Caxias no Campeonato Gaúcho, o jogador de 27 anos acertou com o Peixe há pouco mais de um mês, mas esperou o clube fazer acordo com o Hamburgo, da Alemanha, para poder ser inscrito. Durante esse período, confiou na palavra da diretoria e manteve discrição, sem nem poder aparecer em fotos.

“A história do Santos é enorme. Todos sabem da grandeza do Santos nacionalmente e internacionalmente. Após a conversa com o Cuca, tomei essa decisão. Estava em Caxias há um tempo. Tinha minha convicção de que esse dia aconteceria. Meu objetivo era chegar na Série A. Meu último Campeonato Gaúcho foi a coroação do trabalho. Não foi surpresa, eu me via na Série A há muito tempo. É por mérito, muito trabalho. Hoje colho esse resultado”, disse Laércio.

“Valeu muito (a espera), me adaptei aos treinos e ao grupo. Sou bem tranquilo nessa parte, não me importo nessa questão. Importante mesmo era o trabalho em campo. A nova gestão chegou, resolveu o problema e eu pude fazer minha estreia, completou.

Laércio é natural de Marau, no Rio Grande do Sul, tem 1,92 m de altura e 90 kg. Passou anteriormente por Lajeadense (RS), Boa Esporte (MG) e Caxias (RS).