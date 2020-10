Tipos comuns de entrevistas de emprego

A entrevista é uma das principais formar de selecionar as pessoas em um processo avaliativo. Por meio dela, há a análise dos profissionais em busca de competências necessárias e de um perfil que se adapte a empresa. Assim, o formato da entrevista varia de acordo com o objetivo do recrutador e com os critérios postos como principais pela instituição.

Para melhorar a compreensão neste assunto, vamos apresentar os cinco tipos mais comuns de entrevista de emprego e explicar um pouco de como elas funcionam.

1º tipo: Entrevista Técnica

Primeiramente, trazemos a entrevista técnica, que é um processo prático. Assim, as habilidade técnicas do candidato são testadas e avaliadas para saber se estão de acordo com as demandas do cargo. Geralmente, são feitos questionamentos, às vezes, através de provas, sobre temas específicos voltados a área de interesse.

2º tipo: Entrevista Comportamental

Conhecida ainda como seleção por competências, essa entrevista tem como foco as características pessoais, como experiências anteriores, oratória, vestimenta, conhecimento da área e vivência acadêmica. É comum que seja guiada por um profissionais do RH da empresa ou por um profissional da área.

3º tipo: Entrevista de Caso

A entrevista de caso, por sua vez, tem como objetivo submeter o candidato a uma experiência real. Assim, o candidato à vaga tem como missão solucionar um problema dado, seja ele fictício ou não. Para isso, o candidato deve usar as suas habilidades analíticas e mostrar sua capacidade de racionar rápido em prol da empresa.

4º tipo: Entrevista de campo

Também conhecida como entrevista on campus, ela costuma acontecer diretamente na empresa ou universidade. Desse modo, é uma ótima opção pois ajuda o entrevistado a conhecer o ambiente no qual poderá vir a trabalhar.

5º tipo: Entrevista em grupo

Por fim, há ainda a entrevista de emprego em grupo. Esta é uma boa oportunidade de demostrar que sabe trabalhar bem em conjunto. Essa seleção avalia ao mesmo tempo vários profissionais. Assim, o objetivo é filtrar aqueles que se destacam diante das atividades propostas. Para isso, os recrutadores realizam dinâmicas ou jogos para que haja uma maior interação entre os presentes.

