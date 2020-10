Tipos de Treinamentos Comuns Nas Empresas

A necessidade dos treinamentos

Treinar pessoas é uma necessidade atual, visto que a demanda pelo tipo de treinamento é interna ou externa.

Assim sendo, treinar as pessoas faz parte do desenvolvimento e da Gestão de Pessoas. Por isso, fortalecer seu capital humano é uma forma de alinhar seus objetivos. Ao passo que eleva o nível da sua empresa.

Tipos de Treinamentos

Por isso, listamos alguns tipos de treinamentos de pessoal, bem como o desenvolvimento.

Integração

A integração tem o objetivo de integrar um novo colaborador, ao passo que também integra a equipe já existente.

Por isso que existem duas formas de integração, sendo ambas transmissoras da missão, visão e valores da empresa.

Treinar novos funcionários é uma forma de passar para ele os objetivos da empresa.

Integrar a equipe existente é uma forma de moldar a cultura e implantar uma gestão participativa.

Treinamentos internos

Pode ser um treinamento de comportamento ou técnico, como um novo Software de Gestão, por exemplo.

Sendo assim, os treinamentos internos podem aperfeiçoar as habilidades e técnicas. Como acontecem no Soft Skill e Hard Skill. Bem como, podem atualizar as operações das equipes.

Ou ainda, pode haver um treinamento interno para implantar uma mudança de cultura na empresa, ao passe melhora a Gestão.

Treinamentos Externos

Quando são feitas apresentações para clientes ou ainda, palestras para outras empresas do ramo.

Treinamentos externos giram em torno de repasse de informação técnica, e às vezes, comportamentais.

Assim sendo, ao implementar um treinamento na empresa precisa analisar.

Essa análise é sobre a necessidade da empresa. No entanto, deve entender se é melhor uma integração. Bem como se é uma necessidade interna ou se é de fato uma necessidade externa.