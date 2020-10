Tirullipa testa positivo para Covid-19, e gravações de filme são paralisadas · .

O humorista Tirullipa foi diagnosticado com Covid-19 na segunda (12) após a realização dos exames exigidos pelos protocolos de segurança das gravações de seu novo filme, Detetive Madeinusa. O artista repetiu o exame para a confirmação do resultado e, com isso, as gravações da produção foram paralisadas.

Em comunicado enviado à imprensa, a assessoria do humorista revelou o resultado dos testes e afirmou que Tirullipa passa bem e está assintomático. Ele irá cumprir o isolamento social determinado de duas semanas em um hotel em São Paulo.

Ainda de acordo com sua assessoria, como Tirullipa é o protagonista de Detetive Madeinusa, as filmagens estão suspensas até o retorno do humorista após o isolamento.

Em seu perfil no Instagram, o artista revelou que sua mulher, Stefânia Lemos, e suas duas filhas também realizaram o teste, mas não apresentaram contágio.

Em agosto, Tirullipa cancelou sua agenda profissional e cumpriu isolamento após a confirmação de que Wesley Safadão havia contraído o novo coronavírus. O humorista participava das lives realizadas pelo cantor e mantinha contato constante com a equipe de produção.

Com bom humor, o humorista confirmou o teste positivo para Covid-19 em seu perfil oficial no Instagram e brincou com a situação: