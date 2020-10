Titans chegam a 18 infectados pelo novo coronavírus, e NFL investiga possível violação ao protocolo

Mais um jogador e um membro do staff do Tennessee Titans testaram positivo para o novo coronavírus, aumentando o número de infectados na franquia para 18 pessoas. O time, com base em Nashville, vive um verdadeiro surto e é a principal preocupação da NFL no momento. O duelo com os Steelers, que aconteceria neste domingo (4), já foi realocado para o dia 25 deste mês, pela semana 7.

Agora, a partida contra os Bills, marcada para a semana 5, está em risco e pode ser adiada. A NFL e a NFLPA, a associação de jogadores da liga, investiga em qual momento os Titans violaram o protocolo estabelecido para acumularem 18 casos do novo coronavírus, sendo nove em jogadores e outros nove em funcionários.

De acordo com a imprensa norte-americana, oficiais da NFL e da NFLPA estão no Tennessee desde sexta-feira investigando e também interrogando membros do time para tentarem identificar em qual momento os Titans falharam ao seguir os protocolos. Os oficiais estão, inclusive, incentivando a franquia a rever os vídeos de treinamentos e outras atividades para identificar possíveis descumprimentos das regras por parte de atletas e membros do staff.

O Tennessee Titans, por sua vez, garante que seguiu todas as regras estabelecidas pela NFL em acordo com a NFLPA. Mas os oficiais da NFL concentram a investigação no técnico Shane Bowen, responsável pelo treinamento dos outside linebackers do time. Ele foi o primeiro a contrair o vírus na organização e teria potencialmente falhado em reportar os sintomas à organização e também no uso da máscara. À ESPN norte-americana, uma fonte declarou que a suspeita do início do surto passa justamente pelo corpo técnico dos Titans. Bowen teria sido exposto a pessoas que contraíram o vírus.

A NFL quer fazer dos Titans um exemplo. Caso a investigação comprove que houve uma violação ao protocolo, como não ter reportado à organização o contato com pessoas que contraíram o vírus ou de sintomas relacionados à doença, Tennesse deverá ser punido.

Por causa dos múltiplos casos na semana 4, a NFL já pensa em bolhas, como as que aconteceram na NBA (a liga profissional de basquete) e a NHL (a liga profissional de hóquei), alocando os atletas em hotéis, com uma rotina pré-estabelecida de jogos, treinos, aeroporto e isolamento social.