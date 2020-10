Titans e Bills fazem ‘Tuesday Night’ e partida estará liberada em plataforma da NFL; saiba como ver

Por causa dos múltiplos casos de Covid-19 registrados – foram 24, até o momento – os Titans tiveram boa parte desse início de jornada na NFL prejudicado. Mas a franquia baseada em Nashville volta a campo em um dia completamente atípico para o fã de futebol americano. Nesta terça-feira, às 20h, Tennessee encara o Buffalo Bills, de Josh Allen e Stefon Diggs, às 20h, no que podemos chamar de ‘Tuesday Night Football’.

No Brasil, a partida terá transmissão exclusiva do Game Pass da NFL. A partida estará liberada na plataforma, com o fã da bola oval podendo se inscrever sem a necessidade do cartão de crédito. Basta acessar o link: http://bit.ly/JogoDeTercaGratis. Lá, o torcedor poderá optar pelos planos ofertados pela NFL, ou então simplesmente se cadastrar na opção ‘free’, que é a gratuita. Por lá, será possível ver o confronto.

A partida será válida pela semana 5. O Buffalo Bills está invicto na temporada, e lidera a divisão leste da AFC com quatro vitórias. Os Titans também não perderam na temporada, com três vitórias em três jogos, mas a situação do time, que perdeu bastante em qualidade de treinamento com as instalações fechadas, será colocada à prova nesta terça-feira. A franquia do Tennessee não entra em campo desde o dia 27 de setembro, quando venceu os Vikings por 31 a 30.

A confiança, porém, está no bom início de Ryan Tannehill, além da constante ameaça no jogo corrido com Derrick Henry. Todavia, os três triunfos dos Titans na temporada foram em cima de equipes que juntas conquistaram apenas três vitórias na temporada. Diante dos Bills, o time do técnico Mike Vrabel será realmente testado.