Titans x Texans: possibilidade da quinta vitória seguida impulsiona os mandantes; saiba onde ver e aposta

O Tennessee Titans (4-0) terá um divisional na semana 6 da NFL. A equipe recebe o Houston Texans (1-4), no domingo (18), às 14h, no Nissan Stadium, na expectativa de ampliar sua vantagem na liderança da AFC South, depois da vitória incontestável sobre o Buffalo Bills, por 42 a 16, na terça-feira (13). Os Texans sonham em emplacar seu segundo triunfo na competição após derrotarem o Jacksonville Jaguars, na rodada passada, por por 30 a 14.

Artilharia pesada



O quarterback Ryan Tannehill, dos Titans, conta com arsenal que não costuma vacilar quando entra nas redzones de seus adversários. O aproveitamento de 83% coloca a equipe como a segunda melhor da liga – atrás apenas do Seattle Seahawks, que possui 88%. No jogo terrestre, Derrick Henry é um dos melhores running backs da NFL e, em apenas quatro partidas, anotou quatro touchdowns, já que o Tennessee teve um jogo adiado por conta do surto de Covid-19, que infectou nada menos do que 24 pessoas, entre jogadores e funcionários da equipe. Nos passes, Tannehill pode se valer da confiabilidade do tight end Joonu Smith, autor de cinco TD’s até aqui, além do faro decisivo do recebedor A.J.Brown. O jogador, em duas partidas disputadas contra os Texans, conseguiu mais de 100 jardas em recepções, um touchdown em duas partidas.

Recuperação



O Houston Texans foi uma das equipes que mais fez barulho antes da temporada começar. A renovação do contrato de seu quarterback, DeShaun Watson e a troca do recebor DeAndre Hopkins geraram bastante rerpercussão, mas, até agora, após cinco rodadas, a franquia tem decepcionado do seu torcedor. Em terceiro lugar na divisão, o Houston conseguiu acabar com a pressão do que o primeiro triunfo, contra o Jacksonville Jaguars, alcançado depois da demissão do técnico Bill O’Brien. A má fase da franquia tem Watson, um dos mais prolíficos QB’s da NFL, não têm calibrado bem o braço, resultando em cinco interceptações na temporada.

Aposta

Com 61.8%, o Tennessee Titans é favorito para sair de campo com a vitória diante do tradicional rival de divisão. Por outro lado, os Texans contam com 37.8% da preferência dos analistas do Football Power Index, da ESPN

FICHA DO JOGO

Tennessee Titans x Houston Texans

Semana 6 da NFL

Data: Domingo (18), às 14h

Local: Nissan Stadium, em Nashville, no Tennessee

Onde ver: Game Pass da NFL