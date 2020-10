Tite dá pistas sobre escalação e confirma Casemiro capitão na estreia

O técnico Tite concedeu entrevista coletiva na manhã desta quinta-feira, em São Paulo, onde a Seleção Brasileira se prepara para encarar a Bolívia na estreia nas Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2022, às 21h30 (de Brasília), na Neo Química Arena, na próxima sexta-feira (09).

Perguntado sobre quem seria o capitão da equipe sem a presença de Daniel Alves, o técnico confirmou que o volante Casemiro, do Real Madrid, foi o escolhido para usar a faixa neste jogo contra a Bolívia. Porém, ainda não está definido o dono definitivo da braçadeira.

– O capitão para o jogo de amanhã é o Casemiro. Essa situação, até por não ter o Daniel Alves, fica sem uma determinação certa. Então para esse jogo especificamente vai ser o Casemiro, ele é um dos capitães, uma das lideranças que a gente tem aqui no grupo – afirmou.

Tite também deu pistas sobre a escalação titular da Seleção. Sem o goleiro Alisson, cortado por uma lesão no ombro, o dono da meta canarinha será Weverton, do Palmeiras. No meio, a equipe terá a entrada do volante Douglas Luiz. Já no ataque, com a dúvida se Neymar joga ou não, Everton Ribeiro será seu substituto caso o camisa dez não se recupere de dores na lombar.

– Weverton é o goleiro, isso já está definido. Temos três grandes goleiros. O Ederson é um grande goleiro. O Weverton fez uma grande sequência em alto nível, que o credenciou. Douglas Luiz já está definido. E a outra, a substituição do Everton Ribeiro, caso o Neymar não atue. É uma possibilidade. Temos que aguardar. Não tendo o Neymar, vai ser o Everton Ribeiro – disse Tite.

Com isso, uma provável escalação do Brasil tem Weverton; Danilo, Marquinhos, Thiago Silva e Renan Lodi; Casemiro, Douglas Luiz e Philippe Coutinho; Everton Cebolinha, Roberto Firmino e Neymar (Everton Ribeiro).