Tite elogia goleada, diz o que é jogar bem para a seleção e usa conto dos ‘Três Porquinhos’ para explicar

A seleção brasileira estreou com vitória nas eliminatórias sul-americanas para a Copa do Mundo de 2022, no Catar. Nesta sexta-feira, na Neo Química Arena, o Brasil de Tite superou facilmente a Bolívia por 5 a 0 em São Paulo.

Após a partida, o técnico Tite analisou a vitória do Brasil em Itaquera e elogiou o time.

“O espírito da equipe. Eles conseguiram em pouco tempo dar sinais de solidariedade. Por exemplo: o Neymar fez um desarme em uma zona defensiva, o Couto posicionou em uma zona central, o Everton entrou, rompeu linha para fazer assistência… Nós não tínhamos o Richarlison, se ele tivesse condições provavelmente poderia brigar pela titularidade, mas a gente preservou a saúde dele em não iniciar jogando. Três goleiros em um nível muito alto, Éderson ficou no banco e com espírito de equipe. Eles têm que competir! Mas com lealdade. E esse espírito foi o que mais me agradou”, analisou.

“São construções, não vou pegar etapa passadas. A gente vai procurando adaptar, encontrar o melhor desempenho de cada atleta. São atletas novos e que eles tenham a consciência do Marquinhos aqui: foi bom, mas é uma construção longa. Tem que ter essa consciência, amanhã a gente estará recuperando e preparando para o jogo contra o Peru”, completou o técnico.

O técnico disse que a goleada é um começo importante nas eliminatórias, mas avaliou que o trabalho está em construção e citou até uma fábula para isso.

“Há uma ideia e uma forma de jogar que nós temos. Nós marcamos alto, muito poucas vezes a gente dá campo ao adversário. É uma característica da equipe, de manter a posse de bola. Ela tem média de 60% de posse de bola, 16 finalizações, 7 certas no gol. Quando a gente fala de jogar bem, tem que traduzir de alguma forma. Não adianta ficar com a bola e finalizar muito pouco! Tem que ter essa capacidade. Para jogar bem, a equipe tem que finalizar no mínimo 16 vezes. Finalizou 20 hoje. Tem que ter solidez defensiva, não pode tomar susto toda hora. Não tomar gol faz parte inclusive de confiança da equipe. E traduzir isso em vencer. É um passo importante, sim, mas é essa construção. Quando a gente contava história para os nossos filhinhos, tinha os Três Porquinhos com as três casinhas. A casinha tem que ser de tijolo e forte. Não pode ser de palha ou de madeira. É a construção dessa caminhada”.

O treinador também elogiou a partida de Neymar, que apesar de não ter feito gol, deu duas assistências e foi o jogador mais ativo da seleção nesta sexta.

“A gente busca conhecimentos, estratégias, harmonia… o Neymar jogando em uma função mais solto, central, com liberdade de movimentação, ou pelo lado conforme a marcação fica mais exigente. O Couto por dentro em uma recomposição. O Firmino hoje não foi o do Liverpool, foi mais na última linha, sem buscar tanto o jogo, para que fosse mais acionado e tivesse a oportunidade conclusão. Fez dois e poderia ter feito mais dois. Então conforme o jogo exige, a gente pode adaptar alguma característica”, disse Tite.

“Isso é equipe espírito de equipe, solidariedade, futebol de conjunto. Todos têm a responsabilidade de tomar a bola do adversário e todos tem a condição de criar. As vezes o goleiro tem a qualidade na defesa, as vezes ele (Neymar) faz as assistências e proporciona. O gol do Couto, o gol do Firmino e outra mais. Futebol é um esporte coletivo. O importante é que ele fez um grande jogo. Gostaria que ele tivesse feito um gol? Gostaria! Mas também teve a assistência que contribui de forma importante”.

O Brasil volta a campo na terça-feira, em Lima, contra o Peru.