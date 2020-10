Tite valoriza assistências de Neymar e aponta espírito solidário do Brasil na estreia

O atacante Neymar não marcou na goleada sobre a Bolívia, aplicada na noite desta sexta-feira, mas teve uma atuação consistente na Neo Química Arena. Após a estreia nas Eliminatórias Sul-Americanas, o técnico Tite valorizou os passes do camisa 10 e o espírito demonstrado pela Seleção Brasileira.

Logo no começo da etapa complementar, Neymar recebeu de Renan Lodi pela esquerda e cruzou para Firmino finalizar entre as pernas do goleiro Lampe. Já no último gol do Brasil, em nova jogada pelo lado esquerdo, o atacante do PSG cruzou na medida para cabeçada certeira de Philippe Coutinho.

“Espírito de equipe, solidariedade, futebol de conjunto. Todos têm a responsabilidade de tomar a bola do adversário e a condição de criar”, discursou Tite. “Futebol é esporte coletivo e o importante é que ele fez um grande jogo. Gostaria que tivesse feito o gol? Gostaria, mas, com assistência, contribuiu de forma importante”, acrescentou o técnico.

Além de Firmino (duas vezes) e Philippe Coutinho, Marquinhos e Carrasco (contra) também marcaram na goleada do Brasil sobre a Bolívia. Ao falar sobre sua própria equipe, Tite novamente procurou destacar o comportamento dos pupilos em campo.

“Eles conseguiram em tão pouco tempo agregar e dar sinais de solidariedade. O Neymar fez desarme em uma zona defensiva, por exemplo. Ninguém é bonzinho e eles têm que competir, mas com lealdade. Esse espírito foi o que mais me agradou”, afirmou o treinador.

Com o triunfo sobre a frágil Bolívia, a Seleção Brasileira marca os primeiros três pontos nas Eliminatórias Sul-Americanas. Pela segunda rodada, às 21 horas (de Brasília) desta terça-feira, o time dirigido por Tite volta a campo para enfrentar o Peru, no Estádio Nacional de Lima.