Titular, Richarlison celebra recuperação e artilharia pesada da Seleção nas Eliminatórias

Com Richarlison como titular, a Seleção Brasileira goleou o Peru por 4 a 2 na noite desta terça-feira, pela segunda rodada das Eliminatórias Sul-Americanas. Autor de um dos gols no Estádio Nacional de Lima, o atacante celebrou a própria recuperação e a artilharia pesada do time no torneio.

Em função de entorse no tornozelo esquerdo, o atleta do britânico Everton foi poupado pelo técnico Tite diante da Bolívia e entrou apenas durante o segundo tempo. Nesta terça, devidamente recuperado, Richarlison ganhou a chance de ser titular no lugar de Everton Cebolinha.

“Estou muito feliz por voltar. É um momento de orgulho e de honrar a camisa. Tratei de manhã, de tarde e de noite. Tenho que agradecer ao departamento médico da Seleção Brasileira, que me deixou 100% para esse jogo”, declarou o ex-jogador do Fluminense.

Como goleou a Bolívia por 5 a 0 na primeira rodada, a Seleção Brasileira já acumula nove gols em duas rodadas nas Eliminatórias Sul-Americanas. Com saldo de sete, leva vantagem sobre a arquirrival Argentina, também com seis pontos, para lidera o torneio.

“Nossos atacantes estão de parabéns: nove gols em dois jogos”, disse Richarlison, autor do segundo contra o Peru. “Atacante é bastante cobrado, porque vive de gols. Quando chega na Seleção, tem que empurrar para a rede. É o que temos que fazer”, completou.

O brasileiro Neymar, o peruano Carrillo e o uruguaio Suarez, que marcaram os mesmos três gols em duas rodadas, lideram a lista de artilheiros das Eliminatórias Sul-Americanas. Em seu próximo compromisso, no dia 14 de novembro, a Seleção pega a Venezuela, no Morumbi.