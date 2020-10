Titulares voltam aos treinos da seleção após vitória sobre a Bolívia

Ainda no CT Joaquim Grava, em São Paulo, a seleção brasileira teve o retorno dos titulares ao gramado na tarde deste domingo, em preparação para enfrentar o Peru, na terça-feira, às 21h (horário de Brasília).

O confronto é válido pela 2ª rodada das eliminatórias sul-americanas para a Copa do Mundo 2022.

Todos os jogadores convocados trabalharam com bola pela primeira vez desde a goleada por 5 a 0 sobre a Bolívia, na sexta-feira.

No último sábado, os titulares ficaram restritos a trabalho regenerativo e se recuperaram do desgaste.

O técnico Tite aproveitou a atividade deste domingo para ajustar a movimentação defensiva e ofensiva do elenco em atividade tática, além de trabalhar a bola parada.

