Títulos, emoção com o pai e mais: Hugo Souza retorna a São Januário com novo status pelo Flamengo

Não existem fotos que transmitam tanto quanto essas, eu não sei descrever o tamanho da minha dor nesse momento, saber que você partiu me doe muito, e daqui pra frente a saudade vai apertar, vai ser grande, mas não será maior que o tamanho do meu conforto em saber que o senhor PARTIU COM CRISTO, e disso “SIM” pra JESUS, essa foi a maior vitória da minha vida, o maior título da minha carreira, pq a vida inteira eu lutei por isso, e saber que o senhor escolheu a salvação, me conforta muito, só tenho que te agradecer por tudo que fez por mim meu velho, o homem que eu me tornei hoje, devo tudo a você, obrigado por cada palavra, abraço, carinho e esporro, foram eles que me fizeram melhor a cada dia, um dia o senhor iniciou o nosso sonho de me tornar um jogador de futebol, daqui pra frente olhar pra arquibancada e não te ver lá será doloroso, mas olharei pro céu, sabendo que o senhor estará daí olhando por nós, meu sentimento é de Gratidão, por tudo que fez por mim, eu te amei, te amo e te amarei eternamente, Deus sabe de todas as coisas, e os propósitos dele só ele entende, mas nós acreditamos e confiamos que sempre é o melhor sempre, VAI COM DEUS MEU HERÓI, DESCANSE EM PAZ PAPAI!!!😭💔🙌🏾