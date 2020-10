Jojo Todynho não gostou nada de suas noites na baia em A Fazenda 12. A funkeira perdeu a prova de fogo e precisará dividir os aposentos com o cavalo durante cinco dias, mas ela não tem conseguido dormir bem. “É um inferno, tive até delírio, achei que o berrante já tinha tocado”, disse a cantora.

Jojo reclamou sozinha enquanto subia as escadas após ter que deixar a baia para iniciar o trato dos animais. “A baia é horrível! Quem fala que gosta da baia merece tomar uma coça. Ô, lugar ruim!”, resmungou a confinada.

Já na cozinha, Jojo perguntou para MC Mirella se ela tinha conseguido dormir quando esteve no celeiro e recebeu uma resposta positiva. “Puta que pariu, não é possível”, espantou-se a funkeira. “Toma um remedinho para dormir”, aconselhou a MC.

“Mais? Estou me dopando toda noite”, respondeu Jojo, com toda a sinceridade. “Acordamos até com delírio, achei que já era dia e já tinha tocado o sinal da vaca… Teve ataque do Saci-pererê”, brincou a desbocada. “Estava muito claro”, completou Stéfani Bays, que também está dormindo no celeiro pela primeira vez.

“Eu durmo em qualquer lugar, mas hoje não dei conta, não”, afirmou Jojo. “Eles ficaram acendendo a luz toda hora”, relatou Juliano Ceglia. “Vai dormir, seu olho está arregalado”, aconselhou a cantora.

“Juliano foi pedir remédio, a Teté acordou bêbada, querendo tomar banho”, contou Jojo. “É que eu queria lavar o cabelo, ainda tá com a cebola da prova”, explicou a ex-MTV. “Aquela água é muito gelada, dói até na alma”, queixou-se a cantora.

Confira:

Jojo: Quem falar que gosta da baia tem que tomar uma coça.#afazenda12pic.twitter.com/gq8bYWAYaI

— A Fazenda 12 – Notícias #AFazenda12 (@Jr_Zappatta) October 13, 2020