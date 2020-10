Maisa Silva, 18 anos, caiu no choro durante a última gravação de seu Programa da Maisa, no SBT, nesta sexta-feira (15). A apresentadora adiantou que a despedida da emissora de Silvio Santos será recheada de muita emoção. “Acalma o coração porque vocês vão me ver toda remelenta na televisão”, entregou.

Via ferramenta Stories de seu Instagram, Maisa mostrou os bastidores do último dia de gravações, filmou a equipe do programa, se despediu do cenário e até discursou para seus colegas de emissora.

“Chorei muito. Já borrei a maquiagem mas estou com um filtro [no Instagram] para disfarçar. Se preparem porque esse programa vai ser muito especial. Ai, meu Deus do céu, vou sentir saudade”, disse ao fazer os últimos registros dos estúdios do SBT.

“Spoiler do Programa da Maisa: muito choro no último programa. Não é neste sábado (16). É daqui dois sábados. Eu queria só agradecer. Eu já chorei tudo o que tinha para chorar. Agora é felicidade, alegria e muita gratidão”, continuou.

Além de protagonizar uma despedida calorosa, a artista foi presenteada com um mimo do SBT. Segundo ela, um unicórnio gigante de seu cenário ficou de lembrança para ela. “Vou levar tudo para casa”, comemorou.

“Não sei nem o que estou falando, nem o que estou fazendo. É tanta emoção. O tanto que chorei hoje. Estou me despedindo de todo mundo aqui. Olha, todo mundo aqui trabalha muito. Infelizmente, a gente não pode se abraçar. Essa é equipe responsável pelo Programa da Maisa”, declarou ao filmar a produção.

Oscar Filho, humorista da atração, também fez seus registros do último dia de trabalho. Ele foi o responsável por filmar o discurso que a comunicadora fez para os colegas.

“Obrigada, gente. Por tudo. Todo mundo aqui é muito especial para mim, muito inesquecível e incrível. Esse foi o maior presente da minha vida. Obrigada e contem comigo para tudo. Tenho certeza que, enfim, vou ser muito feliz e eternamente grata a todos vocês por tudo que fizeram nesses dois anos”, declarou.

“Vocês pegaram uma fase muito especial da minha vida, de muito amadurecimento e crescimento. Todo mundo vai estar sempre no meu coração”, finalizou sendo aplaudida.

Contratada do SBT desde 2007, Maisa anunciou sua saída da emissora em 3 de outubro. Ela decidiu não renovar o contrato, pois pretende fazer intercâmbio e se dedicar a novos desafios.

Nesta sexta-feira (15), ela anunciou um novo trabalho para a Netflix. A agora ex-funcionária de Silvio Santos vai comandar o Festival Tudum, que acontecerá nos dias 3, 4 e 5 de novembro, com transmissão pelo YouTube.

Veja publicações de Maisa Silva e Oscar Filho no Instagram: