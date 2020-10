Afastado da Band por ter testado positivo para Covid-19, o apresentador e comentarista Neto já não está mais isolado sozinho em seu quarto. A família inteira do profissional também foi diagnosticada com o vírus e, agora, está reunida. “Todo mundo junto”, disse Sandra Nicolau, mulher do ex-jogador, ao falar do marido e das crianças, Julio e João Vitor.

Por meio da ferramenta Stories do Instagram, Sandra falou sobre o estado de saúde da família. O integrante de Os Donos da Bola se recupera do coronavírus desde 30 de setembro.

“A gente pegou o resultado. Deu positivo para mim, para o Júlio e o João. A gente também pegou Covid-19. Neto não está mais no quarto, está com a gente. E está tudo bem”, iniciou.

“Não temos sintomas, as crianças estão normais. Comem e dormem normalmente. Não têm dor de nada, não tiveram gripe, nem nada. Eu também não. Até porque estou fazendo tudo da casa, tive que dispensar a minha funcionária, que deu negativo. Lavo, passo e cozinho. Só isso que não está muito legal, mas tudo bem (risos)”, confidenciou.

Segundo a influenciadora digital, apenas ela teve os sintomas típicos da doença. “Eu perdi o olfato e meu paladar. Não sinto nada. Comer um chocolate é a mesma coisa que comer um alface. Só isso que senti. Não tenho mais nada”, detalhou.

O médico Luiz Felippe Mendes Caquetti, especialista em medicina esportiva, é o responsável pelo tratamento da família. “Ele cuidou da gente e do Neto. Veio até aqui e aplicou os remédios na veia para ir mais rápido. As crianças, graças a Deus, estão bem. Estão só tomando vitamina C, D e um monte de vitaminas”, observou Sandra.

De acordo com ela, o comentarista esportivo tem tido uma ótima recuperação. “O Neto está bem. Não quis mexer no celular. Acho que nesses primeiros dias é bom para fortalecer. Está sendo cuidado. Já vai fazer 14 dias. Já, já ele está na ativa. Mas o que importa é que a gente está bem. Não tivemos nada grave”, finalizou.

Veja declaração de Sandra Nicolau no Instagram: