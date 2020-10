Com o empate contra o Coritiba, o São Paulo chegou a sete jogos sem saber o que é vitória. O fraco desempenho do time comandado por Fernando Diniz nas últimas partidas foi alvo de críticas do ídolo Cicinho, convidado do Mesa Redonda, da TV Gazeta, neste domingo.

“O São Paulo já entra perdendo de 1 a 0. Entra em campo, toma um gol e vira uma baderna. Vai desenfreado, com Léo e Juanfran passando toda hora. Aí o São Paulo consegue o gol e volta a uma postura que a gente não entende. Não tem uma equipe posicionada. O São Paulo espera levar um gol para virar um time de peladeiro”, criticou.

Na partida contra o Coritiba, o Tricolor saiu em desvantagem ao levar o gol logo aos cinco minutos da primeira etapa. A partir de então, o time teve dificuldades para criar boas jogadas ofensivas, abusou das bolas alçadas na área, e só chegou ao empate no segundo tempo, aos 24 minutos, com gol de pênalti de Reinaldo.

Cicinho continuou na sua crítica ao trabalho do treinador são-paulino. Na avaliação do ex-lateral-direito, o elenco tricolor tem qualidade, mas é mal aproveitado por Fernando Diniz dentro de campo.

“Eu não acho o time do São Paulo ruim. Acho o São Paulo mal escalado. O time está jogando em um sistema que não favorece. No começo do ano nós avaliamos que o São Paulo foi o único time que não contratou porque tem grandes jogadores. Tem o Pablo, o Daniel Alves, com toda experiência da Europa, o Hernanes, o Igor Gomes, já sendo cotado para seleção, a melhor dupla de zaga do campeonato brasileiro do ano passado, o Volpi, o Reinaldo”, pontuou o ídolo são-paulino.

Mesmo figurando na parte de cima da tabela do Brasileiro, o São Paulo segue sem empolgar o seu torcedor, que chegou a protestar na porta do CT no último sábado. As eliminações no Campeonato Paulista e na Copa Libertadores, somadas ao desempenho irregular, são os principais motivos de queixa.

Com o fim da 13ª rodada, o São Paulo caiu da quarta para a sétima colocação do Campeonato Brasileiro, agora com 20 pontos. A equipe volta a campo nesta quarta-feira, às 20h30 (de Brasília), quando recebe o Atlético-GO no Morumbi.