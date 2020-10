Alberto (Igor Rickli) revelará sua verdadeira face no capítulo desta sexta (16) em Flor do Caribe. O empresário deixará de lado o jeito de bom moço e mostrará quem é ao ameaçar Ester (Grazi Massafera) caso ela queira seguir com a ideia de pedir o divórcio para ficar com Cassiano (Henri Castelli). “Tomo as crianças”, avisará ele, sem disfarçar o lado vilão na novela das seis da Globo.

Nos próximos capítulos do no folhetim de Walther Negrão, o neto de Dionísio (Sérgio Mamberti) entregará para a mulher um envelope com o dossiê forjado contra Cassiano. Ele afirmará que o piloto é um criminoso e usará isso para forçar a loira a manter o casamento deles.

“Você não acredita em mim quando eu digo que o Cassiano é um bandido, né? Eu trouxe um outro presente para você, olha”, dirá ele entregando a papelada para a mãe de Samuca (Vitor Figueiredo). “As provas estão aí. Você faz o que bem entender da sua vida, Ester. Mas eu não vou permitir que os meus filhos convivam com esse marginal”, avisará.

O tom pacificador de Alberto mudará assim que ele notar que a diretora da ONG está custando a acreditar na história. Além de falar mal de Cassiano ele ameaçará ir até a polícia para entregar o dossiê, caso ela resolva pedir o divórcio para ficar com o piloto.

“Do contrário, te juro, Ester. Você vai derramar lágrimas muito mais amargas. Eu não estou brincando. Eu tomo a guarda das crianças, coloco em um colégio interno de um país que você nunca vai saber qual é”, avisará Alberto.

Após a ameaça, ele vestirá novamente sua máscara de bom moço, voltará a falar docemente e explicará que está fazendo tudo para proteger a família. Ester continuará dizendo que não acredita que o amor de sua vida seja um bandido, e Alberto a chamará para conversar com um velho conhecido que trouxe da Guatemala: o delegado Gonzales (Norberto Presta), o mesmo que havia dito que o personagem de Henri Castelli estava morto.

“O delegado! Ele está aqui! Meu Deus”, reagirá Ester, apavorada, ao perceber que a situação de Cassiano é muito grave.

Com a estreia da novela Nos Tempos do Imperador adiada para 2021, a Globo definiu a reprise de Flor do Caribe como substituta da reapresentação de Novo Mundo. Além dos spoilers, o .publica diariamente o resumo da novela das seis que a emissora reprisa devido à pandemia do novo coronavírus (Covid-19).

