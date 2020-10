Toni Nadal: ‘É justo dizer que Federer e Nadal sejam os maiores’

Toni Nadal afirmou, em sua coluna no jornal espanhol El País, que é justo que Roger Federer e Rafael Nadal sejam considerados os dois melhores da história após o empate em 20 Grand Slams com a conquista do sobrinho em Roland Garros.

“Números à parte, Roger Federer e Rafael conseguiram elevar seu esporte a uma categoria superior. Algo difícil de superar. Parece muito justo que ambos sejam considerados os dois melhores jogadores da história do tênis”, disse Toni que comentou sobre a partida detalhando que Novak Djokovic entrou em desespero cedo com a vitória de 6/0 6/2 7/5 de Rafa.

“Foi um jogo muito difícil devido às condições adversas que tanto analisamos ao longo do torneio. Além de tudo isso, as apostas eram altas. Rafael sabia que tinha chance de igualar Roger Federer, sabia que poderia perder a invencibilidade nas finais deste torneio e sabia que, se isso acontecesse, o sérvio o abordaria de forma muito perigosa em Slams”, afirma.

“O Rafael fez uma das suas melhores partidas pelo Philippe Chatrier. Desde o início, de 40-15 no primeiro game, vimos um Rafael intransponível e acho que Djokovic teve a mesma sensação e imediatamente caiu no desespero. Quando percebeu que o meu sobrinho era inacessível por baixo, quis quebrar o ritmo com deixadas, fruto do seu nervosismo e não de uma boa preparação do ponto”.

Mas não só teve que falar sobre o jogo em si, Toni também comentou seu ponto de vista sobre as palavras infelizes de Goran Ivanisevic, treinador do sérvio.

“Ivanisevic, nas suas previsões grandiosas, disse que o seu pupilo estava totalmente preparado táctica e mentalmente para enfrentar esta final. A realidade mostrou que não deveria ser assim. Surpreende-me que um grande campeão como ele às vezes caia, e com mais frequência ultimamente, em um gesto tão negativo. Sempre entendi que cuidar da linguagem corporal tem um efeito duplo: em relação a si mesmo e em relação ao rival”, disse Toni.