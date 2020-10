Top dos Leitores: as 10 melhores séries de super-heróis

Você ama tanto seriados quanto a gente e adoraria nos dizer quais são as suas séries favoritas? Agora, no quadro Top dos Leitores, você pode!

O quadro Top dos Leitores consiste em uma enquete que vai ao ar durante alguns fins de semana no Instagram oficial do TecMundo (@tec_mundo). Lá, perguntamos aos nossos leitores quais são suas séries, seus personagens ou gêneros favoritos. Os resultados serão postados sempre aqui no Minha Série. É só comentar e torcer!

Na primeira edição do Top dos Leitores, perguntamos: qual é a melhor série de super-heróis que você já viu?

Pois bem, The Boys, do Amazon Prime Video, levou a taça com 36% dos votos. O programa produzido por Erik Kripke (Supernatural) é um verdadeiro sucesso e se tornou a série mais assistida da história do streaming da Amazon.

The Boys/Reprodução

Na segunda posição, temos a série da DC, The Flash, seguida das séries Demolidor (Marvel), Smallville (um clássico entre os fãs) e Arrow (que nos apresentou o famigerado Arrowverse).

Confira a lista completa com os resultados:

The Boys – 71 votos (36%)

The Flash – 22 votos (11%)

Demolidor – 22 votos (11%)

Smallville – 21 votos (10%)

Arrow – 18 votos (9%)

The Umbrella Academy – 10 votos (5%)

O Justiceiro – 8 votos (4%)

Agents of SHIELD – 6 votos (3%)

Legends of Tomorrow – 4 votos (2%)

One-Punch Man – 3 votos (1,50%)

Jessica Jones – 3 (1,50%)

Watchmen – 2 (1%)

Titãs – 2 (1%)

Supergirl – 2 (1%)

E aí? Gostou da lista? Faltou algum título? Deixe nos comentários a sua série de super-heróis favorita e nos faça uma sugestão de tema para o próximo Top dos Leitores!

