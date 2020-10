Torben Grael comanda barco com jovens talentos na 70ª Regata Santos-Rio

Segue a todo vapor as inscrições e confirmações para a disputa da histórica 70ª edição da Regata Santos-Rio, a mais tradicional do país de Vela de Oceano, que tem largada marcada para às 12h na sexta-feira, dia 23 de outubro, na Baía de Santos. Já são mais de 70 barcos confirmados dos estados de Rio de Janeiro, São Paulo, Rio Grande do Sul, Espírito Santo, Santa Catarina e Bahia, o que praticamente dobra a estimativa inicial que era de 40. A organização é do Iate Clube de Santos e do Iate Clube do Rio de Janeiro com apoio da ABVO (Associação Brasileira de Veleiros de Oceano), da Prefeitura de Santos e da CBVela.

Depois da confirmação de Martine Grael, atual campeã Olímpica da Rio-2016, que irá competir no barco Blue Seal, outro barco virá com o bicampeão olímpico, Torben Grael, como comandante. Torben, que soma cinco títulos como comandante e é o maior vencedor ao lado de Eduardo Souza Ramos, terá outros grandes nomes da vela nacional e jovens valores ao seu lado.

Samuel Gonçalves, campeão mundial da classe Star em 2015 junto com Lars Grael, e fruto do Projeto Grael, projeto social comandado por Lars Grael em Niterói (RJ), estará no barco junto com Henry Boening, o “Maguila”, proeiro do bicampeão olímpico Robert Scheidt. Torben será também tutor da tripulação composta majoritariamente por integrantes do programa Vela Jovem, da CBVela, que revela talentos para a modalidade que é a terceira com maior número de medalhas olímpicas para o Brasil com 18 conquistadas.

Dentre eles estão Giovanna Prada,filha de Bruno Prada, que tem duas medalhas Olímpicas (Prata em Pequim 2008 e Bronze em Londres 2012) e cinco títulos Mundiais, Nicholas Grael, filho de Lars Grael, dono de duas medalhas Olímpicas (1988 em Seul e 1996 em Atlanta), além de Marina Arndt, filha do velejador Bernardo Arndt que já foi medalhista de prata nos Jogos Pan-Americanos de Guadalajara em 2013 e participou de Olimpíada. Marina disputou os últimos quatro Mundiais da juventude. Outros jovens talentos no veleiro serão Gabriel Simões, Bruna Patrício, Iam Paim, Pedro Madureira e Nicolas Bernal.

“A primeira coisa é cuidar da segurança à bordo , afinal se trata de uma regata em mar aberto e o pessoal tem pouquíssima experiência. Depois é fazer uma conversa para definir as funções à bordo. O resto vamos desenvolvendo durante a regata”, disse Torben que espera acirrada competição: “Acho que será muito bonito ver tantos barcos nesta 70ª edição. O retorno do prestígio das regatas de percurso é muito importante para a nossa vela de oceano. A disputa invariavelmente será grande com tantos barcos participando e principalmente com muitos ex-vencedores”.

Marco Aurélio de Sá Ribeiro, presidente da CBVela, vai completar o barco. Ele destacou a importância da competição e ressaltou a presença de Torben como tutor da garotada: “Ter um barco da CBVela competindo na Regata Santos-Rio é um sonho realizado após tantos anos na gestão da Confederação Brasileira de Vela e da Federação de Vela do Estado do Rio de Janeiro. Participei de várias edições da Regata que tem um valor muito especial na minha formação como pessoa e profissional. Ter a participação do Torben Grael liderando a nossa equipe superou todas as minhas melhores expectativas, pois ele é um pai incrível, empresário bem sucedido e atleta que dispensa apresentações com títulos invejáveis e participações esportivas nos principais eventos do esporte em todo o mundo. O Torben estará liderando, ensinando e convivendo com jovens atletas que representam uma nova geração de velejadores em transição das categorias de base para campanha olímpica e principalmente abrindo novos horizontes profissionais nos eventos esportivos de nossa modalidade, que tem oportunidades sólidas em todos os continentes do mundo.”

“Fruto da parceria da ABVO e o Programa Vela Jovem da CBVela, esta histórica edição da Santos-Rio irá ter a presença de um barco de rica história como o Rudá a primeira tripulação formada por alguns dos melhores atletas masculinos e femininos da vela jovem brasileira e guiados pelo ídolo e lenda Torben Grael. O projeto tem como objetivo introduzir a Vela de Oceano como uma classe a mais dentro da possibilidade de desenvolvimento para qualquer atleta brasileiro da vela jovem e com projeção não somente olímpica, mas também profissional. Nosso foco é começar esse ano com essa tradicional regata do calendário nacional e no próximo ano iremos ter representantes de nossas equipes em outras importantes e tradicionais regatas do calendário brasileiros. Estamos felizes e entusiasmados com este projeto e acreditamos que irá gerar um novo movimento na vela jovem e nacional”, disse Juan Sienra, coordenador técnico do programa Vela Jovem da CBVela.

Lembrando que a Vela de Oceano vai entrar no programa olímpico nos Jogos de Paris em 2024 com dupla mista e barcos de 30 pés.

A 70ª Santos-Rio tem também velejadores olímpicos confirmados como Samuel Albrecht, que virá no barco Crioula, com títulos da tradicional regata Buenos Aires-Punta del Este e títulos Brasileiros. Albrecht competirá em Tóquio em 2021 com Gabriela Nicolino na classe Nacra 17.

Desfile de Barcos na Baía de Santos e presença do Navio-Veleiro Cisne Branco

Antes da largada no dia 23 de outubro, a 70ª edição da Santos-Rio terá um desfile na Baía de Santos, a partir das 10h30, com a presença de todos os barcos dando destaque para os veleiros campeões que vão receber uma salva de canhão de barcos da Marinha do Brasil, entre eles o Navio-Veleiro Cisne Branco e uma fragata. O desfile acontecerá entre o Píer dos Pescadores e o Navio-Veleiro. Por conta do desfile, o Porto de Santos ficará fechado por cerca de uma hora.

A Marinha do Brasil também apoia a 70ª edição da Regata Santos-Rio dois barcos de apoio que ficarão na região de Ilhabela (SP) e de Angra dos Reis (RJ) dando apoio aos velejadores que irão percorrer as cerca de 180 milhas náuticas, 300km, até a capital carioca.

Também em comemoração à data, o Iate Clube de Santos, Embaixador La Belle Classe no Brasil, oferecerá aos três primeiros colocados da Classe Clássicos o troféu que representa o prêmio internacional da regata de veleiros clássicos mais antiga do mundo organizada pelo Yacht Club de Monaco, a Regata La Belle Classe

Mudanças na Recepção e na premiação por conta da pandemia

Tradicionalmente, na noite que antecede a largada, o evento é aberto com um jantar de boas-vindas oferecido pelo Iate Clube de Santos às tripulações e seus familiares. Neste ano, em função da pandemia, a organização e os dirigentes do clube oferecerão um coquetel especial para os comandantes, no Mirante da sede Guarujá, onde acontecerá a habitual reunião dos comandantes e a entrega dos kits, compostos por camiseta do evento + boné/viseira do ICS para todos os velejadores. Haverá também um jantar que será servido diretamente em cada barco separadamente por conta da pandemia. Tudo será respeitando todos os protocolos de distanciamento social e higienização exigidos pelo Governo do Estado de São Paulo .

Está sendo estudada a cerimônia de entrega de prêmios em função da pandemia no Iate Clube do Rio de Janeiro.

As disputas serão nas classes ORC, IRC, BRA-RGS e BRA-RGS Clássicos, Bico de Proa e Mini 6.50 e Multicascos com inscrições abertas. Mais detalhes pelo Aviso de Regata – https://www.icrj.com.br/vela/outubro-20/223-24-10-2020-70%C2%BA-regata-santos-rio.html

Acompanhamento online da 70ª Santos-Rio

A 70ª Santos-Rio poderá ser acompanhada online em tempo real tanto pelas famílias como imprensa e demais pessoas pelo sistema SPOT Brasil, subsidiária da empresa americana Globalstar Inc, que fará o rastreamento dos veleiros.

Após a disputa da 70ª Santos-Rio será realizada a 51ª edição do Circuito Rio entre os dias 30 de outubro e 2 de novembro com organização do Iate Clube do Rio de Janeiro. O Circuito Rio valerá como o Campeonato Brasileiro da classe ORC.