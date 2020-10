Torcedor da Chapecoense sobe em árvore e assiste duelo pela série B disfarçado

A Chapecoense venceu o Botafogo-SP pela série B e se consolidou no G4 da competição. Na arquibancada, nenhum torcedor, já que a presença de público está vetada nos estádios devido a pandemia de Covid-19. Porém, um torcedor conseguiu dar um jeitinho.

O torcedor ainda usou um óculos com nariz e bigode postiços para disfarçar sua identidade secreta. Segundo informou o ‘Globo Esporte’, o nome do rapaz é Juliano Silva e ele é muito conhecido pelos frequentadores e funcionários da Arena Condá.

A Chapecoense venceu o Botafogo-SP por 1 a 0 e mantém a vice-liderança da Série B, com 25 pontos. A Pantera é a 13ª colocada, com 14 pontos. Na próxima rodada, a Chapecoense faz clássico com o Figueirense, no Orlando Scarpelli. O Botafogo-SP visita o Sampaio Corrêa.