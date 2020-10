Torcedor dos Lakers inova em comemoração e cria ‘bolha’ pessoal

Um torcedor do Los Angeles Lakers inovou na comemoração do título da NBA da franquia, conquistado no último domingo. Inspirado na bolha criada nas instalações da Disney, o fã de Lebron James e companhia criou um circulo de proteção transparente para sair as ruas e festejar a vitória por 106 a 93, contra o Miami Heat no sexto jogo da série.

O fim de um jejum de dez anos sem títulos tornou as aglomerações inevitáveis na Califórnia. A euforia foi ainda maior pelas homenagens ao ídolo Kobe Bryant, morto em um acidente de helicóptero no ano passado.

Os Lakers agora somam 17 títulos da NBA, igualando a marca do Boston Celtics, até então os maiores vencedores da Liga de basquete americana. E para não faltar nada na festa, Lebron James ficou com o prêmio de MVP, o jogador mais valioso das finais.