Torcedor que fez insulto racista a Salah é banido de estádios por 3 anos

A partir desta quarta-feira (14), Bradley Thumwood, 48 anos, torcedor do West Ham, irá ficar proibido de entrar em estádio de futebol por três anos por ter feito injúrias raciais a Mohamed Salah, jogador egípcio do Liverpool, durante partida realizada no dia 29 de janeiro.

Além da suspensão, Bradley terá que pagar uma multa de 400 libras (R$ 2.912,95) e vai arcar com os custos processuais, que somam 125 libras (R$ 910,30).

Segundo a Polícia Metropolitana de Londres, casos de racismo como este devem ser punidos. “Não vamos tolerar quaisquer crimes desta natureza em jogos de futebol e vamos tomar medidas contra todos aqueles que sejam identificados em atos deste gênero durante os jogos”, declarou em comunicado.