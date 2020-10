Torcedores do Santos lamentam possível saída de Veríssimo e ‘cornetam’ diretoria nas redes

Os torcedores do Santos usaram as redes sociais, nesta terça-feira, para comentar a possível saída do zagueiro Lucas Veríssimo do clube paulista. Em negociação com o Porto, de Portugal, o camisa 28 da Vila é cria do Peixe e os internautas lamentaram perder um atleta que vem sendo categorizado por eles como uns dos melhores na posição atuando no Brasil. Houve críticas também aos dirigentes do clube.

Veja abaixo o que disseram os internautas:

Vender o Lucas Verissimo pra conseguir pagar o Cleber Reis ISSO É SANTOS FUTEBOL CLUBE E SEUS DIRETORES — Santos da Opressão (@SantosOpressivo) October 6, 2020

o Veríssimo vai deitar na Europa, disso eu não tenho dúvida — sanTRIste – 20/45 (@luhgoes_) October 6, 2020

Não deixa o Lucas veríssimo sair pf — BRITO (@britogabriel98) October 6, 2020

Veríssimo chegou ao clube em 2013 e começou no elenco principal do Santos em 2015. Aos 25 anos, o zagueiro foi observado pelo Benfica, mas, o provável acerto de sua ida para o futebol de Portugal deve ficar com o time azul e branco.

No Twitter, os torcedores afirmaram que Veríssimo está sendo observado por sua qualidade defensiva, mas, analisaram que a diretoria do clube está vendendo o jogador por um preço menor para pagar dívidas antigas. O Santos segue sofrendo com uma dura realidade financeira. Alguns torcedores ainda cornetaram as peças do elenco de Cuca para a posição com a provável perda.