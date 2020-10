Torcedores do Vasco protestam em São Januário após derrota no clássico para o Flamengo

Um grupo de torcedores do Vasco protestou na frente da entrada principal de São Januário neste sábado, após a derrota do time no clássico contra o Flamengo. Jogadores e o presidente Alexandre Campello não foram poupados na manifestação dos torcedores.

Os melhores vídeos, entrevistas exclusivas, as grandes análises e as últimas notícias do mundo dos esportes. TUDO no ESPN.com.br! Clique e veja!

O grupo era formado, aproximadamente, por 50 pessoas. Foram ouvidas palavras de ordem e xingamentos após o revés em casa por 2 a 1. Os torcedores gritaram frases como “time sem vergonha” e “queremos jogador”. A polícia militar acompanhou o protesto de perto.

O Vasco vive uma fase turbulenta na temporada. A equipe ocupa a décima posição na tabela de classificação do Campeonato Brasileiro, com 18 pontos, e pode perder algumas colocações ao término da rodada.

A sequência ruim vivida recentemente custou o emprego do treinador Ramon Menezes na última quinta-feira.