Torcedores e nomes de organizada pedem saída de Luxemburgo

Após ver o Palmeiras sofrer a sua primeira derrota para o São Paulo na história do Allianz Parque, Luxemburgo também viu a paciência da torcida do Verdão com o seu trabalho chegar no limite. Antes de Leandro Vuaden apitar o final de partida, a #FORALUXEMBURGO já dominava o Twitter no Brasil.

​A hashtag já é a segunda mais comentada no país e diversos torcedores desabafaram nas redes sociais com mais uma criticada atuação do alviverde no Brasileirão 2020.

No embalo da derrota, o ex-presidente da torcida Mancha Alviverde, conselheiro do Palmeiras e líder da Escola de Samba Mancha Verde, Paulo Serdan se manifestou contra a atuação da equipe e pediu que o treinador Vanderlei Luxemburgo deixe o comando técnico do Verdão.

Em seu perfil no Instagram, Serdan afirmou:

– Acreditei sim, pois não torço contra. Mas infelizmente nosso time não tem padrão nenhum, cada jogo uma formação, nossa saída de bola é horrível. Não temos jogadas de linha de fundo ,etc. Essa é a parte que cabe ao Luxemburgo. Obrigado pelo titulo em cima deles, mas ja deu.. Pega seu boné e abraço. Já era. Não da pra tolerar mais e acho que boa parte de nossa torcida foi bem tolerante.

A mensagem ainda continuou com ataques diretos a alguns atletas e parte da torcida que vem alegando uma exagerada parcimônia da organizada em favor de Luxemburgo. Dos organizados, passando por parte da crítica especializada e até nos torcedores ‘comuns’, a noite foi de muitas críticas ao treinador do Verdão.