Torcida do Botafogo protesta contra dirigentes e contratação de Kelvin

O Botafogo mais uma vez foi alvo de protestos da torcida. Neste sábado, cerca de 30 botafoguenses apareceram no portão do Estádio Nilton Santos, local onde acontecia o treino da equipe comandada por Bruno Lazaroni, protestando contra Ricardo Rotenberg, Carlos Augusto Montenegro – dirigentes alvinegros – e a contratação de Kelvin.

O atacante tem acordo encaminhado para ser o novo jogador do Botafogo. Livre no mercado, a tendência é que o jogador de 27 anos assine um contrato válido até o fim do Campeonato Brasileiro, mas com opção de renovação por mais duas temporadas, dependendo do desempenho.

Nesta semana, um áudio de Ricardo Rotenberg vazou e viralizou na internet. O membro do Comitê Executivo de Futebol afirmou que “não teria problema” se a contratação de Kelvin desse errado porque ele chegaria ganhando “a metade do Fernando”, lateral-direito desligado no fim do mês passado. A torcida não reagiu bem ao comentário.

Carlos Augusto Montenegro, outro dirigente que também já teve áudios vazados, foi outro alvo dos protestos. Entre os cartazes, um deles pedia para o ex-presidente “calar a boca”.

O Botafogo, penúltimo colocado do Campeonato Brasileiro, enfrenta o Fluminense neste domingo, às 11h, no Estádio Nilton Santos, pela 13ª rodada.