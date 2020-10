Torcida do Corinthians critica possível chegada de Dunga ao clube

Após ser especulado que o nome do treinador Dunga é cotado dentro do Corinthians para assumir o comando do elenco paulista, os torcedores do clube alvinegro reclamaram da possibilidade de o ex-voltante ser o novo técnico do time. Nesta sexta-feira, Dunga chegou a ser um dos temas mais comentados no Twitter, principalmente, envolvendo reclamações da torcida, que pede nomes com mais experiência para o cargo.

Tiago Nunes deixou o Timão no dia 11 de setembro. Desde então, o cargo vem sendo ocupado pelo interino Dyego Coelho. Contudo, a diretoria do Corinthians segue buscando um nome que possa acalmar a fúria da torcida por vitórias e elevar a moral do elenco. Seria a chance de Dunga? O ex-atleta vestiu a camisa do time paulista entre 1984-85, além de ter jogado por times como Internacional, Santos e Vasco.

Como treinador, no entanto, ele ainda possui um currículo curto: o grande destaque foi ter comandado a Seleção antes e durante da Copa do Mundo 2010, além do Internacional, em 2012. Pouco depois, encerrou seu ciclo ao retornar à Seleção após a goleada aplicada pela Alemanha de 7 a 1 contra o Brasil, em 2014.

Dunga está sem clube desde 2016, quando deixou o comando da Amarelinha para a entrada de Tite. Nas redes sociais, os torcedores pediram outros treinadores com mais experiência e detonaram a possibilidade de entregar o Alvinegro para um técnico há tantos anos parados.

– O Corinthians precisa de um treinador experiente, competente, com muito conhecimento tático e vitorioso em clubes. Esse treinador não é o Dunga – comentou um internauta.

Leia abaixou outras opiniões sobre a possível negociação:

O Corinthians precisa de um treinador experiente, competente, com muito conhecimento tático e vitorioso em clubes. Esse treinador não é o Dunga. — Alan ˢᶜᶜᵖ NEO QUÍMICA ARENA 🏁 (@Alan01Jones) October 2, 2020

Dunga não teve 1 bom trabalho como treinador, está afastando do mercado a muito tempo

“Ah mas o Dunga é motivador”

Os caras ganham uma fortuna e jogam num dos maiores clubes do mundo, isso já é motivação pra caralho

No momento, dentro das possibilidades, eu iria de Dorival Jr — Baby jaguar (@eternajaguar) October 2, 2020

Ele não é ruim, ele é péssimo! — Christian J. Curcio (@ChristianCurcio) October 2, 2020

DUNGA NAO É TÉCNICO

DUNGA NAO É TÉCNICO

DUNGA NAO É TÉCNICO

DUNGA NAO É TÉCNICO

DUNGA NAO É TÉCNICO

DUNGA NAO É TÉCNICO

DUNGA NAO É TÉCNICO

DUNGA NAO É TÉCNICO

DUNGA NAO É TÉCNICO

DUNGA NAO É TÉCNICO

DUNGA NAO É TÉCNICO

DUNGA NAO É TÉCNICO

DUNGA NAO É TÉCNICO

DUNGA NAO É TÉCNICO https://t.co/lKegUqF8Hh — Fiel do Interior ˢᶜᶜᵖ (🏡) 🦅✊🏾 (@Wilha96) October 2, 2020