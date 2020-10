Torcida do Cruzeiro invade a Toca da Raposa II para cobrar elenco e diretoria

O dia começou agitado para o Cruzeiro nesta quarta-feira. O centro de treinamentos Toca da Raposa II invadido por torcedores, que cobraram o elenco, a diretoria e o técnico Ney Franco pelo mau momento vivido pelo clube. A polícia militar conseguiu conter a confusão no local.

A rádio Itatiaia divulgou imagens do ocorrido. No vídeo, membros da torcida organizada da Raposa discutem com os policiais que estavam no CT. Um pouco mais cedo, algumas faixas foram vistas perto do local com frases de protesto por parte da torcida cruzeirense.

Ver essa foto no Instagram Torcida organizada do Cruzeiro invade Toca da Raposa II, em Belo Horizonte, na manhã desta quarta-feira (7). A Polícia Militar (PM) foi para o centro de treinamentos para tentar conter o tumulto. #itatiaia Uma publicação compartilhada por Rádio Itatiaia (@itatiaiaoficial) em 7 de Out, 2020 às 5:46 PDT

O Cruzeiro está na zona de rebaixamento para a Série C, na 17ª posição, com 11 pontos. A equipe disputa a segunda divisão pela primeira vez na sua história, e vive uma crise política, financeira e dentro de campo.



Foto: Reprodução