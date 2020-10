Torcida organizada do Corinthians anuncia protesto no CT nesta terça-feira

A Gaviões da Fiel, uma das maiores torcidas organizadas do Corinthians, emitiu um comunicado nesta segunda-feira convocando os corintianos para um protesto no CT Dr. Joaquim Grava nesta terça-feira, às 15h (de Brasília).

Em uma publicação nas redes sociais, a torcida informou que os principais motivos para a organização do encontro são a falta de um técnico, já que após a saída de Tiago Nunes, quem assumiu o comando foi o interino Dyego Coelho, a omissão da diretoria, a ausência de reforços e a “falta de garra” do elenco.

CONVOCAÇÃO PARA PROTESTO UNIFICADO NO CT JOAQUIM GRAVA

Devido ao atual momento do Corinthians, convocamos a Fiel Torcida para um protesto no CT Joaquim Grava, nesta terça-feira (6), às 15h. Para facilitar, vamos disponibilizar ônibus saindo da nossa sede às 14h.

O encontro entre a diretoria do Corinthians e o elenco principal também está marcado para esta terça-feira, véspera do confronto com o Santos, pelo Brasileirão. A Gazeta Esportiva antecipou no sábado que a reunião seria agendada após o empate sem gols com o RB Bragantino.