Torcida organizada marca protesto na porta do CT do São Paulo para este sábado

A principal torcida organizada do São Paulo, a Torcida Independente, marcou protesto para a manhã deste sábado, em frente ao CT da Barra Funda. A agremiação pede as saídas do presidente Carlos Augusto de Barros e Silva, o Leco, do diretor executivo de futebol, Raí, do gerente de futebol, Alexandre Pássaro, do superintendente de relações institucionais, Diego Lugano, e do técnico Fernando Diniz.

Através das redes sociais, a torcida convocou seus membros e são-paulinos que não possuem qualquer tipo de vínculo com os organizados a comparecerem na Av. Marquês de São Vicente, onde fica o CT da Barra Funda. Haverá um ônibus saindo do Largo Paissandú, às 9h30, para transportar parte da Independente.

Protesto No CT Ônibus saindo do centro, Largo do Paissandú, 9hrs da manhã. Cola Geral / Fracassados Pássaro , Leco , Rai e Lugano Saída imediata !!!!! Ídolos dentro de campo fora dele, vergonha mundial. São Paulo FC de todos, diretas Já !!! pic.twitter.com/FUYd05WOmJ — TORCIDA INDEPENDENTE (@T_Independente) October 2, 2020

O elenco profissional treinará no CT às 9h30 (de Brasília). De lá, a delegação do São Paulo segue para o aeroporto, onde embarca rumo a Curitiba para enfrentar o Coxa, domingo, às 16h (de Brasília), no estádio Couto Pereira, pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Vale lembrar que esse não é o primeiro protesto recente protagonizado por torcedores organizados do São Paulo. Na semana passada, a delegação tricolor foi alvo de manifestações no Aeroporto de Viracopos, em Campinas, quando embarcava para Porto Alegre para enfrentar o Internacional.