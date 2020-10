Torcida organizada reúne jogadores do lanterna Goiás em treino e faz ameaças

Lanterna do Campeonato Brasileiro com apenas nove pontos em 11 jogos, o Goiás vive situação conturbada dentro e fora de campo. Já são três treinadores diferentes desde o início do torneio (Ney Franco, Thiago Larghi e agora Enderson Moreira), e a equipe esmeraldina perdeu os dois últimos jogos em casa – 3×2 para o Santos e 4×2 para o Fluminense.

Na última quinta-feira, integrantes da torcida organizada Força Jovem foram ao CT Edmo Edmundo Pinheiro e fizeram cobranças e ameaças aos jogadores durante uma tensa conversa.

“Você está querendo jogar no Goiás ou não? Está faltando vontade, todo mundo está vendo isso aí. Vai ficar com essa palhaçada com a cara da torcida, só porque a torcida não está indo para o estádio? Tem alguns aqui que não merecem escutar nada, não. Mas a maioria está de sacanagem com o clube, p… Ou vocês acham que o clube não tem torcida?”, diz um integrante.

“Tudo que a diretoria pede para dar para vocês treinar, dá, ninguém vem aqui encher o saco, aí entra em campo para brincar com a cara dos outros? Ano que vem vocês saem daqui e não está nem aí para o Goiás. Tem que respeitar mais, vocês aí têm que se cobrar mais, tem nego que vocês estão sabendo que está andando em campo. Aí chega dentro de casa e toma um vareio desse para o Fluminense? É certo? Vocês acham certo?”

“Só tem homem, pai de família aqui, não preciso sair da minha casa para ‘pagar sapo’ para ninguém, não. Acho que a gente tem que acordar, p… O Goiás vai rebaixar no primeiro turno?”

“Vou falar uma coisa para vocês. De coração, mesmo. Nós estamos com quem quiser correr… Mas, quem quiser fazer sacanagem, o bagulho é louco… Goiânia é desse tamanhozinho aqui. Lavo as minhas mãos, é cada um responsável pelos seus atos. Nós estamos de olho. Se alguém quiser falar alguma coisa aí…”

Jogadores do Goiás durante a partida contra o Fluminense pelo Brasileiro Gazeta Press

“Eu falei com o vice, falei com o presidente… Nós estamos para apoiar o clube, mas não vamos aceitar essa palhaçada, não. A partir de hoje, acabou a paz para nego que quer entrar e vestir essa camisa dentro de campo. É aeroporto, onde vocês quiserem, vocês vão ter que olhar na cara nossa”, encerrou o integrante.

O Goiás tentará sua reabilitação fora de casa contra o líder do Brasileiro, o Atlético-MG, neste sábado, às 21h (de Brasília).