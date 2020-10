torcida protesta contra ‘time amarelão’, xinga de Diniz a Daniel Alves e ameaça com ‘joga por terror’

Um grupo de aproximadamente 200 torcedores do São Paulo cumpriu a promessa e compareceu ao Centro de Treinamentos do clube, no bairro da Barra Funda, para protestar contra o time na manhã deste sábado. A segurança foi reforçada com a Polícia Militar.

Os torcedores xingaram jogadores, o técnico Fernando Diniz, o presidente Leco e também pediram a saída de Raí do cargo de diretor de futebol. Jogadores como Daniel Alves, Reinaldo e Pablo tiveram os nomes especificamente citados em alguns gritos durante a manifestação.

“Ô, Daniel, quebra meu galho, vai tocar samba lá na casa do c…”, cantaram, lembrando o polêmico vídeo postado pelo meia com o braço se recuperando de lesão. “Ai que bom seria, se o Daniel voltasse para a Bahia”, disseram em outro momento.

“Ou joga por amor ou joga por terror”, ameaçaram, depois de o São Paulo ter sido eliminado da Conmebol Libertadores na última quarta-feira, com derrota para o River Plate-ARG.

“Não é mole não, estou cansado de time amarelão” foi um dos gritos mais repetidos pelos torcedores, que também cobraram: “Muito respeito com a camisa tricolor, filho da p…”

Para o técnico Fernando Diniz, houve xingamentos e o grito de “pede demissão”, assim como Raí: “Pede para sair”. Em seus últimos meses de mandato, o presidente Leco também foi lembrado: “Ô, Leco, quebra meu galho, sai do São Paulo e vai para a casa do c…”

A segurança foi reforçada desde as primeiras horas da manhã deste sábado, com grande presenta de policiais. O protesto começou menor e cresceu com a chegada da torcida organizada Independente, que já havia anunciado que protestaria. “A Independiente está aqui, e nós viemos para cobrar jogador filha da p… que não tem raça para jogar”, gritaram.

O São Paulo volta a campo neste domingo, fora de casa, contra o Coritiba, às 16h (de Brasília), pelo Campeonato Brasileiro.