Torrent segue com desfalques, mas ganha reforço no Flamengo

O Flamengo tem convivido com muitos desfalques nas últimas semanas por conta do surto de Covid. Agora, o técnico Domènec Torrent, que retornar aos trabalhos, terá que seguir sem poder contar com alguns de seus principais jogadores.

O problema da próxima semana é a Eliminatória Sul-Americana, que tirou quatro jogadores do Flamengo: o zagueiro Rodrigo Caio e o meia Éverton Ribeiro (Brasil), o meia Arrascaeta (Uruguai) e o lateral direito Isla (Chile).

Neste período, os rubro-negros vão enfrentar Sport, Vasco e Goiás, na sequência, pelo Campeonato Brasileiro. A equipe terá a incumbência de se manter próximo dos líderes da Série A.

A boa notícia para esta semana foi o retorno do atacante Pedro Rocha aos treinos nesta segunda-feira. Com isso, Dome ganha uma opção para os próximos jogos.

Nesta terça-feira, Torrent vai finalizar a preparação para o confronto desta quarta-feira contra o Sport, no Maracanã.