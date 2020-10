Tottenham acerta a contratação do zagueiro Joe Rodon, ex-Swansea

Com direito a um vídeo bem humorado de Gareth Bale, o Tottenham anunciou, nesta sexta-feira, a contratação do zagueiro Joe Rodon, do Swansea. O galês de 22 anos assinou o vínculo até 2025 com o clube londrino e irá custar 11 milhões de libras (cerca de 80 milhões de reais), de acordo com a imprensa inglesa.

Rodon chega para reforçar o setor defensivo da equipe de José Mourinho, que já conta com Davinson Sánchez, Dier, Alderweireld e Tanganga. Na última temporada, o zagueiro foi um dos destaques do Swansea na disputa da Championship – a segunda divisão inglesa. Após assinar contrato, ele não escondeu a felicidade de atuar pelo Tottenham.

– É uma grande honra. Este é um clube enorme, e eu mal posso esperar para começar a treinar. Vir do meu clube de infância (Swansea) para esta posição é algo que sempre sonhei. Tem sido uma ótima semana e terminar desta forma é um sonho que se torna realidade.

Apesar de a janela de transferências das principais ligas europeias ter fechado em 5 de outubro, as equipas inglesas podiam realizar novos negócios até às 17h (hora local) desta sexta-feira, mas apenas entre clubes de divisões diferentes.