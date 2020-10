Tottenham acerta a contratação por empréstimo do brasileiro Carlos Vinícius, do Benfica

O Tottenham acertou a contratação do brasileiro Carlos Vinícius, do Benfica. Com isso, os Spurs estão fechando o empréstimo do atacante por 3 milhões de euros (19,8 milhões de reais pelo câmbio atual) com opção de compra ao final da temporada de 42 milhões. Na noite desta quinta, o clube português confirmou a negociação.

Apesar de sido artilheiro da última edição do Campeonato Português com 18 gols ao lado de Pizzi, o atacante não começou bem a temporada, e tem ficado no banco no time comandado por Jorge Jesus, que foi eliminado da Champions League pelo AOK, da Grécia. Aos 25 anos, o brasileiro terá a oportunidade de jogar sob a batuta do português Jorge Mourinho e disputar uma Premier League.

Em Londres, ele se juntará a Harry Kane e Heung-Min Son, dupla que tem infernizado os adversários como no jogo contra o o Southampton, fora de casa, quando o sul-coreano marcou quatro gols e o centroavante inglês brilhou nas assistências. Além deles, Mourinho terá o retorno de Gareth Bale, mais uma peça importante no esquema do técnico.

Nascido no Maranhão, o atacante tem contrato com o Benfica até junho de 2024 e será emprestado após a equipe ter sido eliminada da principal competição continental. Aos 25 anos, ele chegou aos Encarnados na temporada 2017/18 e já disputou 49 partidas, marcou 24 gols e deu 13 assistências.