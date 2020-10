Tottenham anuncia contratação do atacante Carlos Vinícius, ex-Benfica

O centroavante que José Mourinho tanto pediu chegou. Nesta sexta-feira, o Tottenham anunciou a contratação do brasileiro Carlos Vinícius por empréstimo junto ao Benfica.

Carlos Vinicius, de 25 anos, teve passagem pelas categorias de base do Santos e Palmeiras antes de passar pela Caldense, Grêmio Anápolis e se aventurar na Europa em Napoli, Real SC, Monaco e Benfica.

Pelo time português, o brasileiro fez 47 partidas e marcou 27 gols na última temporada.

Por conta da insitência do técnico José Mourinho em não ter o pedido por um atacante atendido, o Tottenham ironizou a situação em suas redes sociais com um vídeo onde adicionava a palavra “centroavante” ao voacublário do clube.

Bear with us, it’s been a while… pic.twitter.com/tnEY33sk8z — Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) October 2, 2020

O Tottenham pagou 3 milhões de euros pelo empréstimo (R$ 19,8 milhões), e Carlos Vinícius permanecerá até o final da atual temporada nos Spurs. O contrato prevê uma opção de compra definitiva por 45 milhões de euros (R$ 285 milhões).