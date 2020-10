Touchdown fantástico de OBJ é uma das cinco melhores jogadas da semana na NFL; confira

Não conseguiu acompanhar todas as partidas da semana 3 e ainda não teve tempo de ler nosso resumão com o que de melhor aconteceu na NFL? Não se preocupe, o Lance! traz as cinco melhores jogadas da última rodada, para você não ficar de fora da resenha com os amigos. Confira:

Raivoso

​O que falar desta corrida para touchdown de Dalvin Cook? Sem medo, enfrentou os defensores, quebrou tackles, distribuiu stiff arm e entrou na endzone.

Moss’d

O primeiro touchdown da carreira de Jerry Jeudy foi fantástico. Com o defensor em vantagem para interceptar o passe, Jeudy roubou a bola da mão do cornerback, o deixou no chão e entrou tranquilo na endzone.

YAC Master

​Brandon Aiyuk chegou à NFL reconhecido por sua habilidade em conquistar jardas após a recepção, quebrando tackles, especialmente. O touchdown marcado diante do Philadelphia Eagles foi a perfeita ilustração desta habilidade do wide receiver do San Francisco 49ers.

Lamar Darnold?

Sam Darnold fez a sua melhor imitação de Lamar Jackson na partida contra o Denver Broncos. Se livrou de um sack no backfield e avançou pelo campo, driblou dois defensores e correu mais que toda a defesa adversária para o TD,

OBJ: o retorno

Odell Beckham Jr marcou três touchdowns contra o Dallas Cowboys, mas o último deles foi o mais impressionante da partida e leva como melhor jogada da semana. Em um reverse, desvencilhou se da defesa, mostrando sua velocidade e visão de elite para chegar ao touchdown. De tirar o fôlego.