Tour do Allianz Parque volta nesta semana após sete meses

O Allianz Parque Experience, o tour do estádio do Verdão, estará de volta a partir desta quinta-feira (15), após sete meses suspenso por conta da pandemia de Covid-19.

O tour recebeu liberação para voltar a funcionar com a entrada da capital paulista na “fase verde” do plano de reabertura do Governo do Estado de São Paulo.

– A gente está muito feliz e empolgado para essa volta. Tomamos todos os cuidados protocolares para dar segurança aos nossos visitantes. Quem vier ao Allianz Parque para fazer nosso tour se sentirá seguro – afirmou Álvaro Parisi, CEO da Arena Experience.

O Allianz Parque Experience seguirá o seu roteiro normal de visitas com todos os protocolos previstos de higienização e segurança. O público poderá ter acesso e conhecer diversos pontos do Allianz Parque, como por exemplo: arquibancada, camarote, sala de imprensa, vestiário e beira do gramado.

O tour funcionará todos os dias entre 10h e 16h e os ingressos poderão ser adquiridos nas bilheterias do portão A do Allianz Parque ou pelo site: www.allianzparqueexperience.com.br/