TPM explica choro de Luiza Ambiel por doce em A Fazenda 12? · .

Luiza Ambiel protagonizou mais um drama em A Fazenda 12 durante a semana ao tentar comer um pouco de doce de leite. Ela se sentiu contrariada e chorou quando Jojo Todynho pediu que ela pegasse apenas uma colher pequena. Na formação da roça, Mariano citou a discussão, e a atriz se defendeu dizendo que estava de TPM.

O sertanejo usou a discussão que a musa da Banheira do Gugu teve com a funkeira como exemplo de que ela não aceita que falem nada negativo para ela, mas logo foi interrompido. “Eu estou numa TPM, estava louca para comer um doce, eu só queria uma colher! Você não sabe o que é uma TPM! Pronto, falei!”, disparou ela.

Parte do público tirou sarro da justificativa de Luiza, e alguns afirmaram que ela estaria exagerando. No entanto, é realmente comum que muitas mulheres sintam mais vontade de comer doce –e fiquem mais chorosas– nos dias que antecedem a menstruação, conhecidos como síndrome ou tensão pré-menstrual, a TPM.

Mito ou verdade?

O . conversou com a ginecologista e obstetra Isabella Biassi, que explicou o que gera as mudanças no humor e no paladar das mulheres durante a TPM. “São as alterações hormonais do ciclo menstrual. A mulher apresenta sintomas afetivos mais exacerbados, dentre eles, a ansiedade. Por isso, acaba tendo mais vontade comer doces”, disse.

Em termos médicos, as alterações de humor são chamadas de labilidade emocional. “Choro fácil, irritabilidade e depressão são outros sintomas dessa fase do ciclo menstrual. Os hormônios são os grandes ‘vilões’, acredita-se que são os únicos responsáveis pelas mudanças de humor”, continuou a médica.

No entanto, isso não é uma regra. Algumas mulheres não sentem os sintomas da TPM e, por isso, quando eles surgem, acabam sendo considerados frescura. A psicóloga Jaqueline Gaspar atribui esse pensamento à cultura patriarcal e acredita que experiências pessoais também podem influenciar a intensidade dos sintomas no período pré-menstrual.

“Hoje, as mulheres estão se sentindo mais livres para demonstrar essas alterações sem censura, mas precisamos estudar mais e ouvir as mulheres para entender os efeitos além do humor e paladar”, declarou. “É importante conhecer o próprio corpo e quais sensações surgem neste período. A intensidade dos sintomas pode significar que há algo errado”, completou.

Luiza, por exemplo, reconheceu que foi muito intensa em sua reação ao ter a quantidade de doce de leite regulada por Jojo. “É importante um acompanhamento psicológico que ajude a observar quais outras motivações estão por trás dessa tal ‘dramaticidade’. Geralmente, estão encobrindo algum sofrimento”, observou a terapeuta clínica.

“Acabamos brincando quando falamos sobre TPM, porém é essencial lembrar e reforçar que algumas mulheres apresentam uma sensibilidade grande nesse período, com sintomas depressivos importantes. Nesses casos, procurar ajuda profissional é fundamental”, reforçou Isabella. No caso da musa dos anos 1990, ela mesma já admitiu que trata uma depressão.