Trabalho com crianças especiais dá prêmio a jogador do Buffalo Bills

O defensive tackle do Buffalo Bills, Harrison Phillips, foi escolhido como o “Community MVP” da semana 5, pela NFLPA, associação dos jogadores da liga.

Phillips organizou a exibição de um filme em um cinema ao céu aberto, em Buffalo, para 200 famílias com crianças portadoras de necessidades especiais. Cada família recebeu equipamentos esportivos e puderam participar de gincanas antes do filme começar.

O jogador faz parte da organização sem fins lucrativos “The Playmakers”, que realiza eventos do tipo em Buffalo.

– Estou extremamente honrado em ser nomeado o Community MVP, da semana 5. Sou muito agradecido aos maravilhosos voluntários que me ajudaram e, claro, as crianças que pude trabalhar (durante a exibição do filme).